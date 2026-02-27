Омичам с помощью жеребьевки раздадут квартиры в трех микрорайонах

Ее проведет Департамент жилищной политики администрации города Омска для жителей аварийных домов по следующим адресам:
— ул. 20 лет РККА, д. 21, ул. Хлебная, д. 23, ул. Иртышская, д. 25 и 40, ул. Школьная, д. 5, ул. Комбинатская, д. 3, ул. Лесокомбинатская, д. 13, пер. Комбинатский, д. 12.
«Квартиры в домах на ул. Владимира Жоги в микрорайоне “Зеленая река” будут переданы новым жильцам в рамках масштабного инвестиционного проекта Омской области. Также в рамках МИПа будут распределены квадратные метры в новостройках, расположенных в микрорайонах “Кварталы Драверта” и “Амур-2”», — сообщил градоначальник.
Всего будет распределено 121 жилое помещение.