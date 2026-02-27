Омичам с помощью жеребьевки раздадут квартиры в трех микрорайонах

«Квартиры в домах на ул. Владимира Жоги в микрорайоне “Зеленая река” будут переданы новым жильцам в рамках масштабного инвестиционного проекта Омской области. Также в рамках МИПа будут распределены квадратные метры в новостройках, расположенных в микрорайонах “Кварталы Драверта” и “Амур-2”», — сообщил градоначальник.