В Новосибирской области резко сократилось число детей в интернатах: итоги борьбы с сиротством

Результаты уже впечатляют. Доля детей до четырёх лет в сиротских учреждениях снизилась на 40%. Число детей, оставленных в интернатах после первичного размещения, сократилось на 20%. Количество мест в стационарных отделениях для несовершеннолетних уменьшилось на 56% — вместо них заработали семейные сервисы. Также открыто отделение для женщин в кризисной ситуации с зависимостями, где они могут проходить реабилитацию вместе с детьми.