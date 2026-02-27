В Башкирии в зеркальную дату родилось 113 новых семей

Традиционно больше всего браков заключили в Уфе. Марш Мендельсона прозвучал для 23 пар. Из них девять решили связать себя узами брака в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района, семь — в отделе Ленинского района, еще пять — в отделе Калининского района.
Рекордсменом по числу молодожёнов среди городов республики стал Нефтекамск. Как ранее писал «Башинформ», там официально зарегистрировали 15 браков. На втором месте — отдел ЗАГС Белорецкого района и города Белорецка с восемью свадьбами. Третью строчку заняли отделы ЗАГС Стерлитамакского, Благовещенского районов и города Благовещенска — у них по семь регистраций.