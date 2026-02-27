В Башкирии в зеркальную дату родилось 113 новых семей

Традиционно больше всего браков заключили в Уфе. Марш Мендельсона прозвучал для 23 пар. Из них девять решили связать себя узами брака в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района, семь — в отделе Ленинского района, еще пять — в отделе Калининского района.