Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости.
Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется курьером и сообщает об оформлении подарка в магазине, после чего просит назвать четырехзначный код, чтобы он мог его доставить.
На сайте ритейлеров уже начали появляться предупреждения о том, что сотрудники магазинов никогда не звонят с просьбой сообщать коды, пароли или логины.