Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой подарков

Мошенники обманывают россиян, предлагая забрать подарочный бокс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать подарочный бокс, оформленный на их имя в магазине, выяснило РИА Новости.

Согласно схеме, звонок поступает с неизвестного номера, собеседник представляется курьером и сообщает об оформлении подарка в магазине, после чего просит назвать четырехзначный код, чтобы он мог его доставить.

На сайте ритейлеров уже начали появляться предупреждения о том, что сотрудники магазинов никогда не звонят с просьбой сообщать коды, пароли или логины.