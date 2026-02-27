Ричмонд
«Оба действовали по указанию внешних кураторов»: Студенты подожгли две АЗС в Новосибирске и Бердске

Студенты подожгли две автозаправки в Новосибирске и Бердске.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском полицейскими задержаны студенты, которые подожгли две автозаправки в Новосибирске и Бердске 25 февраля. Оба молодых человека действовали по указанию внешних кураторов. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

После поджогов, отмечает издание, сотрудники АЗС оперативно потушили возгорания, что позволило избежать трагедии — погибших и пострадавших в результате происшествий нет.

А оперативники быстро задержали двух подозреваемых, которыми оказались 17-летний и 18-летний учащиеся колледжей.

«Оба действовали по указанию внешних кураторов. Изначально молодые люди, перейдя по фишинговой ссылке в одном из мессенджеров, утратили доступ к своим личным кабинетам от государственных сервисов», — сообщили в региональном управлении МВД.

Потом на молодых людей вышли «липовые» сотрудники госорганов, которые потом и руководили действиями подростков.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали работника одного из контрольно-надзорных органов РФ.

Также оперативники Федеральной службы безопасности задержали в пяти регионах России 10 граждан, которые совершали диверсии и террористические акты под угрозами со стороны украинских спецслужб.