Узбекистанские саблистки завоевали серебряную медаль на чемпионате Азии

В отборочном этапе соревнований по сабле среди девушек узбекские спортсменки одержали победы над командами Австралии и Казахстана. Однако в финале они уступили сборной Китая и заняли второе место.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Фехтовальщицы из Узбекистана вновь поднялись на пьедестал Чемпионата Азии, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает НОК.

«В Индонезии продолжается континентальное первенство по фехтованию среди юниоров и молодежи. В командных соревнованиях представители Узбекистана пополнили копилку сборной очередной серебряной наградой», — говорится в сообщении.

Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.