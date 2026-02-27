Православным христианам напомнили, кому положены послабления в Великий пост

23 февраля у православных христиан начался Великий пост. Это самый продолжительный и самый строгий пост в году. Представители РПЦ напомнили, что пост — это не диета, а сознательная и добровольная мера, направленная на духовное сосредоточение.
Какие продукты нельзя: мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты, рыба (за исключением Вербного воскресенья 5 апреля и Дня благовещения — 7 апреля). Из приготовления блюд все эти продукты также исключаются.
Что можно: овощи, грибы, зелень, фрукты и ягоды, консервированные овощи, компоты, соленья, различные крупы, макаронные изделия без яиц в составе, орехи, злаки, сухофрукты, хлеб и хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла в составе, бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя и блюда из них), растительные напитки (коксовое, соевое, миндальное и другие виды молока), растительное масло.
Чтобы избежать дефицита белка необходимо употреблять больше чечевицу, горох, нут, горох и сою. Из них можно приготовить котлеты, супы, пасту.
В понедельник, среду и пятницу — употребляются фрукты, овощи, хлеб, вода, компоты.
Вторник, четверг — горячая пища без масла.
Суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом.
«Такая схема питания положена для монахов, миряне могут ежедневно употреблять горячую пищу», — уточнил келарь Свято-Троицкой Сергиевой лавры, иеромонах Архип.
Держать пост с послаблениями разрешено детям (они могут просто отказаться от вредных сладостей), беременные и кормящие женщины, а также люди с хроническими заболеваниями.
Ранее «Башинформ» рассказывал о начале Великого поста, который продлится 48 дней и завершится празднование Пасхи — 12 апреля.