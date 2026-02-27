Режим «черного неба» действует в Чите

— «Чёрное небо» связано с накоплением смога и вредных частиц. Это плохо влияет на здоровье, особенно на сердце и лёгкие, а также усиливает аллергию. Дети, пожилые и люди с хроническими болезнями страдают больше всего, жалуясь на кашель, трудности с дыханием и общее недомогание, — уточняется в сообщении.