Режим «черного неба» действует в Чите

Чите и Петровске-Забайкальском действует режим «черного неба». Как сообщает Заб.ру, в Гидрометцентре уточнили, что он действует до середины дня 27 февраля 2026 года. Такие погодные условия оценивают уровнем первой степени.
— «Чёрное небо» связано с накоплением смога и вредных частиц. Это плохо влияет на здоровье, особенно на сердце и лёгкие, а также усиливает аллергию. Дети, пожилые и люди с хроническими болезнями страдают больше всего, жалуясь на кашель, трудности с дыханием и общее недомогание, — уточняется в сообщении.
Пока действует режим, воздух будет сильно загрязнен, возможно, даже опаснее обычного. Из-за этого в городах может появиться смог. Поэтому жителям советуют быть осторожными, как при плохой погоде: поменьше гулять на улице и, если нужно, надевать маски.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Ольхонском районе дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Хозяйка дома вместе с родственницей и двумя детьми покинули дом через окно.