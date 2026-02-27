Солнце снова возвращается к состоянию депрессии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Солнечная активность снижается, звезда постепенно возвращается к состоянию депрессии. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп. Хотя какая-то минимальная жизнь на Солнце пока есть. Совсем на дно активность пока не падает», — говорится в сообщении.
Ученые уточнили, что активный центр 4366, установивший в начале февраля рекорд XXI века по количеству сильных вспышек, находится в стадии распада. А новый активный центр выдал на обратной стороне Солнца серию вспышек и «полностью выдохся всего за пару суток». Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен.