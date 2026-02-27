Солнце снова возвращается к состоянию депрессии

«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп. Хотя какая-то минимальная жизнь на Солнце пока есть. Совсем на дно активность пока не падает», — говорится в сообщении.