В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал он.
По словам парламентария, это помогает поддерживать стабильность производственного процесса. И хотя сокращённый рабочий день не предусмотрен, Нилов рекомендует работодателям поощрить сотрудников и отпустить их домой пораньше. Выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта, пишет РИА «Новости».
Ранее москвичей ободрили прогнозом погоды на 8 Марта. По словам метеоролога Леонида Старкова, в Международный женский день в столице ожидается мягкая и тёплая погода — до нуля градусов.
