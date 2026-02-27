В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Сокращённого рабочего дня перед Международным женским днём не будет, так как в 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Об этом рассказал глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.