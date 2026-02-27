Ричмонд
В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Сокращённого рабочего дня перед Международным женским днём не будет, так как в 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Об этом рассказал глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал он.

По словам парламентария, это помогает поддерживать стабильность производственного процесса. И хотя сокращённый рабочий день не предусмотрен, Нилов рекомендует работодателям поощрить сотрудников и отпустить их домой пораньше. Выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта, пишет РИА «Новости».

Ранее москвичей ободрили прогнозом погоды на 8 Марта. По словам метеоролога Леонида Старкова, в Международный женский день в столице ожидается мягкая и тёплая погода — до нуля градусов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.