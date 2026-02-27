На Байкале открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон

На Байкале 27 февраля 2026 года официально заработала ледовая переправа на остров Ольхон. Комиссия под руководством директора региональной дорожной дирекции Петра Демидова проверила трассу и дала добро. В проверке участвовали представители МЧС и Госавтоинспекции. Толщина льда на маршруте превышает 70 сантиметров — этого достаточно для безопасного проезда.
Дорогу проложили по новому маршруту протяженностью 10,6 километра. Она рассчитана на транспорт весом до 10 тонн. Движение будет только в светлое время суток. Организовали две полосы, расстояние между ними — 100 метров. Каждый день специалисты будут проверять толщину льда.
— В этом году переправу открывают позже обычного — раньше не позволяло состояние льда. Специалисты проложили новый маршрут и проверили его безопасность. Прошу водителей пользоваться только официальной дорогой, — отметил губернатор Игорь Кобзев. Он добавил, что направление согласовали с «Заповедным Прибайкальем».
Выезд на лед вне официальных переправ по-прежнему смертельно опасен!
