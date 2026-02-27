Ричмонд
На Байкале открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон

Дорогу проложили по новому маршруту протяженностью 10,6 километра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Байкале 27 февраля 2026 года официально заработала ледовая переправа на остров Ольхон. Комиссия под руководством директора региональной дорожной дирекции Петра Демидова проверила трассу и дала добро. В проверке участвовали представители МЧС и Госавтоинспекции. Толщина льда на маршруте превышает 70 сантиметров — этого достаточно для безопасного проезда.

Дорогу проложили по новому маршруту протяженностью 10,6 километра. Она рассчитана на транспорт весом до 10 тонн. Движение будет только в светлое время суток. Организовали две полосы, расстояние между ними — 100 метров. Каждый день специалисты будут проверять толщину льда.

— В этом году переправу открывают позже обычного — раньше не позволяло состояние льда. Специалисты проложили новый маршрут и проверили его безопасность. Прошу водителей пользоваться только официальной дорогой, — отметил губернатор Игорь Кобзев. Он добавил, что направление согласовали с «Заповедным Прибайкальем».

Выезд на лед вне официальных переправ по-прежнему смертельно опасен!

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что суд вынес приговор по делу о массовом отравлении в общепите Братска.