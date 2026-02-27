На Байкале открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон

Дорогу проложили по новому маршруту протяженностью 10,6 километра. Она рассчитана на транспорт весом до 10 тонн. Движение будет только в светлое время суток. Организовали две полосы, расстояние между ними — 100 метров. Каждый день специалисты будут проверять толщину льда.