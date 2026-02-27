Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска до 4 марта

Напомним, что в январе в интернате города Прокопьевск произошла серия трагических событий: на фоне распространения гриппа типа А скончались девять подопечных. Семеро постояльцев умерли из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая тромбозы и нарушения ритма. В интернате для людей с психическими расстройствами была зафиксирована массовая заболеваемость гриппом типа А. Сотрудники учреждения жаловались на нехватку персонала и необходимость выполнять работу санитарок и уборщиц. При этом, несмотря на введённый карантин, интернат продолжает функционировать в обычном режиме, а постояльцы остаются внутри здания.