Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска до 4 марта

Карантин в интернате был введён 24 января. Ранее, 12 февраля, его продлили до 26 февраля. Решение о продлении связано с необходимостью предотвращения распространения заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения.
Напомним, что в январе в интернате города Прокопьевск произошла серия трагических событий: на фоне распространения гриппа типа А скончались девять подопечных. Семеро постояльцев умерли из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая тромбозы и нарушения ритма. В интернате для людей с психическими расстройствами была зафиксирована массовая заболеваемость гриппом типа А. Сотрудники учреждения жаловались на нехватку персонала и необходимость выполнять работу санитарок и уборщиц. При этом, несмотря на введённый карантин, интернат продолжает функционировать в обычном режиме, а постояльцы остаются внутри здания.
