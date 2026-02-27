Ричмонд
Власти Екатеринбурга прокомментировали транспортный коллапс в Светлом

В Светлом накажут перевозчика, устроившего транспортный коллапс.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга накажет перевозчика, устроившего транспортный коллапс в микрорайоне Светлом. Утром 27 февраля пассажиры столкнулись с грубым нарушением графика маршрута № 83. Местные жители не могли уехать на работу.

— Данная ситуация является недопустимым нарушением условий муниципального контракта. Перевозчик будет незамедлительно вызван в Центр управления перевозками для проведения профилактической беседы, — сообщили в Департаменте транспорта Екатеринбурга.

Отмечается, что в отношении транспортного предприятия будут применены все предусмотренные контрактом штрафные санкции.

Напомним, что в середине февраля из-за снегопада на линии не смогли выйти 26 новых троллейбусов. Все они забуксовали на выезде из депо, на месте работал тягач.