Суд отказался взыскивать с «Мосфильма» 4,3 миллиона рублей

Кроме компенсации за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей вдова сценариста также требовала от «Мосфильма» сведения об авторстве сценария художественного фильма «Один из нас» (1970 год), выплачиваемом вознаграждении Рябову Гелию Трофимовичу в период с 1970 до 13 октября 2015 года и информацию обо всех показах фильма, начиная с 2015 года.