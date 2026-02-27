Ричмонд
Суд отказался взыскивать с «Мосфильма» 4,3 миллиона рублей

Суд отказал вдове сценариста Рябова в компенсации за нарушение авторских прав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Никулинский суд Москвы отказал вдове сценариста Гелия Рябова в признании интеллектуальных прав по фильму «Один из нас» и компенсации за нарушение авторских прав в размере 4,3 миллиона рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

«Отказано в удовлетворении», — указано в материалах.

Иск поступил в Никулинский суд в сентябре 2024 года и был возвращен в связи с неподсудностью дела. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда весной прошлого года отправила иск на новое рассмотрение.

Кроме компенсации за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей вдова сценариста также требовала от «Мосфильма» сведения об авторстве сценария художественного фильма «Один из нас» (1970 год), выплачиваемом вознаграждении Рябову Гелию Трофимовичу в период с 1970 до 13 октября 2015 года и информацию обо всех показах фильма, начиная с 2015 года.