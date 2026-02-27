Самарцам дали совет, как не переплачивать за холодную воду

Самарцам рассказали, как не переплачивать за холодную воду. Дело в том, что с 1 января вступили в силу новые правила расчета за эту коммунальную услуги для квартир и домов, в которых нет счетчиков. Как избежать огромных сумм в квитанциях, рассказали в «РКС-Самара».
«Раньше, если в квартире не было счетчика на холодную воду, плата рассчитывалась по нормативу с коэффициентом 1,5. А теперь с коэффициентом три. Это означает, что плата за холодную воду для квартир без счетчиков вырастет в два раза», — объяснила пресс-служба компании.
Новые правила расчета распространяются и на случаи, если счетчик установлен, но не прошел поверку, или вышел из строя, а его не заменили. Также по новому нормативу будут считать коммунальную услугу, если собственник не допускает представителей УК, чтобы снять показания счетчика.
Чтобы не переплачивать за холодную воду, самарцам советуют установить счетчик, если есть техническая возможность, вовремя передавать его показания и проводить поверку.