Самарцам дали совет, как не переплачивать за холодную воду

Самарцам рассказали, как не переплачивать за холодную воду. Дело в том, что с 1 января вступили в силу новые правила расчета за эту коммунальную услуги для квартир и домов, в которых нет счетчиков. Как избежать огромных сумм в квитанциях, рассказали в «РКС-Самара».