Сенатор напомнила, что восстановить стаж помогут зарплатные ведомости

Если же документы утрачены и восстановить их не получится, то подтвердить стаж можно через суд. По словам Мельниковой, необходимо найти двух и более свидетелей, которые смогут дать показания. Однако так установить получится не более половины стажа, необходимого для страховой пенсии, пишет РИА «Новости».