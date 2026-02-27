Сенатор напомнила, что восстановить стаж помогут зарплатные ведомости

«Для подтверждения периодов работы необходимо обратиться в Социальный фонд по месту жительства, который поможет оказать содействие в восстановлении стажа», — сказала политик.
По словам сенатора, Социальный фонд сам направит запросы в органы, где могут храниться необходимые документы. Среди доказательств утраченного стажа: трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счёты и ведомости на выдачу зарплаты.
Если же документы утрачены и восстановить их не получится, то подтвердить стаж можно через суд. По словам Мельниковой, необходимо найти двух и более свидетелей, которые смогут дать показания. Однако так установить получится не более половины стажа, необходимого для страховой пенсии, пишет РИА «Новости».
Ранее в РАНХиГС рассказали, как безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию. По словам эксперта Татьяны Подольской, если найти подходящую вакансию никак не выходит, то получать выплаты от государства раньше могут представители некоторых профессий: сотрудники вредных производств, педагоги и артисты.
