Нижегородский Роспотребнадзор разъяснил права пассажиров при задержке авиарейсов

Эльмира Горюнова также пояснила, что если потребитель на одном из этапов не успевает на авиарейс, он может уведомить заблаговременно, но не позднее двух часов, авиаперевозчика и тем самым остальные рейсы, стыковочный или обратный рейс, у потребителя не аннулируются.