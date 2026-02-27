Нижегородский Роспотребнадзор разъяснил права пассажиров при задержке авиарейсов

При задержке рейса на более чем 30 минут авиапассажиры имеют право расторгнуть договор с авиакомпанией. Об этом рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова.
Если авиарейс задержан на 2 часа, потребитель должен быть обеспечен прохладительными напитками. При задержке на 4−6 часов пассажиру должно быть предоставлено горячее питание.
Когда речь идёт о задержке рейса от 6 до 8 часов, пассажиру предоставляется место размещения.
«При этом стоимость трансфера от аэропорта до средства размещения и обратно с потребителя не взимается», — отметила Эльмира Горюнова.
С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в федеральные авиационные правила.
«Потребители, чей рейс был задержан более 30 минут, имеют право расторгнуть договор воздушной перевозки при условии, что был приобретен авиабилет с невозвратным тарифом», — рассказала представитель Роспотребнадзора.
Эльмира Горюнова также пояснила, что если потребитель на одном из этапов не успевает на авиарейс, он может уведомить заблаговременно, но не позднее двух часов, авиаперевозчика и тем самым остальные рейсы, стыковочный или обратный рейс, у потребителя не аннулируются.