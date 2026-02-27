В Стерлитамаке объявили режим «черного неба»

В Стерлитамаке ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как «черное небо». Ограничения начнут действовать с 20:00 вечера пятницы, 27 февраля, и продлятся до 20:00 субботы, 28 февраля.
В этот период вредные выбросы от промышленных предприятий и автотранспорта не будут рассеиваться, а станут накапливаться в приземном слое воздуха, в том числе вблизи жилых кварталов. Жителям рекомендовано сократить время пребывания на открытом воздухе.
