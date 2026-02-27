УЖХ Уфы подготовило для граждан памятку по действиям во время паводка

В Управлении жилищного хозяйства Уфы напоминают о начале сезона паводков. Весной начнется активное таяние снега и повышение уровня рек. Это значит, что повышается вероятность внезапных паводков и подтоплений.
«Мы разработали специальные памятки с простыми правилами безопасного поведения в этот период. Ознакомьтесь внимательно сами и обязательно расскажите своим родным и друзьям! Помните, ваше здоровье и жизнь зависят от своевременных действий и осведомленности. Берегите себя и близких», — говорится в сообщении УЖХ Уфы.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие в совещании «О готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года», которое провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.
«У нас есть первичные прогнозы, что паводок может наступить раньше обычного срока — в конце марта, а не в первой декаде апреля. В прошлом году из-за раннего половодья был затор на реке Инзер, что привело к затоплению частных домов в Архангельском районе. Важно не допускать таких ситуаций. К пожароопасному периоду тоже нужно готовиться заранее, — сказал Радий Хабиров. — Всё это предполагает мониторинг, подготовку к взрывным работам, проведение чернения и распиловки льда, устройство минерализированных полос — достаточно большие, объёмные задачи, которые мы знаем, как выполнять. На эти цели получили соответствующие федеральные средства, а также заложили деньги в республиканском бюджете. Отмечу, что за последние два года ситуация по пожарам у нас достаточно стабильная».