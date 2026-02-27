УЖХ Уфы подготовило для граждан памятку по действиям во время паводка

«У нас есть первичные прогнозы, что паводок может наступить раньше обычного срока — в конце марта, а не в первой декаде апреля. В прошлом году из-за раннего половодья был затор на реке Инзер, что привело к затоплению частных домов в Архангельском районе. Важно не допускать таких ситуаций. К пожароопасному периоду тоже нужно готовиться заранее, — сказал Радий Хабиров. — Всё это предполагает мониторинг, подготовку к взрывным работам, проведение чернения и распиловки льда, устройство минерализированных полос — достаточно большие, объёмные задачи, которые мы знаем, как выполнять. На эти цели получили соответствующие федеральные средства, а также заложили деньги в республиканском бюджете. Отмечу, что за последние два года ситуация по пожарам у нас достаточно стабильная».