Самолет «Екатеринбург — Санкт-Петербург» выкатился с рулежной дорожки в Пулково

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западной транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 27 февраля. По предварительным данным, после посадки самолет рейса «Екатеринбург — Санкт-Петербург» выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа.