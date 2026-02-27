Любовь не боится холода. Как живёт семья белых медведей

В Перми живёт целая семья белых медведей. Многие жители региона с интересом следят за их судьбой, особенно после появления на свет первого потомства, маленькой Пармы. В Международный день белого медведя, который приходится на 27 февраля, специалисты Пермского зоопарка поделились новостями из жизни полярного трио с сайтом perm.aif.ru.
Разная судьба.
Сегодня в вольерах можно увидеть двух огромных белых медведей — Милу и Сэрику. Встретились они в Пермском зоопарке, ещё будучи «детьми». Правда, путь к этой встрече у них был разным. Если активную и весёлую Милу привезли из Казанского зооботсада, где её холили и лелеяли с рождения, то Сэрику пришлось туго. Он прибыл в Пермь с острова Белый после того, как его маму убили браконьеры.
Досталось и медвежонку — его ранили в переднюю лапу. Малыш лежал без сил на берегу, когда его обнаружили волонтёры, приехавшие собирать мусор. Мишке дали немного еды, обработали лапу. Затем его передали ветеринарам и доставили в Пермь. Назвали спасённого в честь хозяина острова — духа Сэр-Ири (с нем. — «белый дед»).
В Пермь Сэрику попал всего на месяц раньше Милы. С тех пор они всегда были рядом: вместе играли, ели, спали. По словам сотрудников зоопарка, Сэрику — очень спокойный, а вот Мила— дама с характером. Из друзей медведи превратились в пару. Сэрику нежно ухаживал за возлюбленной. К примеру, когда в бассейн запускали карпов, он ловил их для Милы и только потом ел сам.
Маленькое чудо.
Настоящим событием для краснокнижной семьи, жителей региона и мира в целом стало появление на свет потомства Милы и Сэрику. 15 ноября 2024 г. родился медвежонок. Первое время сотрудники зоопарка хранили новость в секрете. И только через три месяца, когда малыш окреп, о нём сообщили публично. Поначалу он всё время проводил с мамой. Сэрику на всякий случай перевели в соседний вольер.
«Мила была заботлива, ласкова и терпелива к шалостям малыша. В свои три месяца он отличался активностью, любознательностью, игривостью и уже начинал ходить за мамой, но ко всему относился с опасением. Мила оберегала и защищала маленького хищника, —сообщили в зоопарке. — Тогда медвежонок уже начинал пробовать мясо, весил 10 кг. Рождение белого медведя в условиях зоопарка — значимое событие для России. Полярный хищник имеет статус редкого или исчезающего вида. Стратегию сохранения этого вида утвердили в Минприроды РФ в 2010 г. Общая численность полярного медведя в стране составляет порядка 4 тыс. особей».
В конце февраля 2025 г. специалисты провели первый осмотр медвежонка и выяснили, что это самка. По итогам всеобщего голосования её назвали Пармой. В марте в зоопарке сообщили о первых попытках маленькой медведицы выбраться из берлоги, где она находилась под бдительным присмотром мамы, в вольер. Дело в том, что в искусственно созданной среде у белых медведей это обычно происходит, когда потомству исполняется три-четыре месяца. Уже в полгода Парма была настоящей разбойницей.
«Она росла не по дням, а по часам! Активная, любознательная, очень упорная и требовательная, — рассказали в зоопарке. — Медведица любит купаться (она весело плещется, ныряет) и играть с сотрудниками (с соблюдением техники безопасности). Парма часто прячется в укрытии, а потом внезапно выпрыгивает, чтобы напугать. Для тренингов с медведицей специалисты использовали мячи, ветки, пенёк».
Ещё Парма очень громко оповещала всех о своём пробуждении, выкидывая из берлоги поилку (так же она поступает, когда скучает). Ещё одно её пристрастие — высоко забираться. По словам специалистов, этим она пошла в маму, которая в детстве легко взбиралась по ограждению, заставляя сердца сотрудников зоопарка замирать.
Оставляет пустую тарелку.
Прошлым летом наконец случился долгожданный переезд белых медведей на новую площадку. Первым новоселье отпраздновал Сэрику. Вслед за ним в вольер по соседству перебрались Мила и Парма. Они с наслаждением купались в огромном бассейне и изучали свою огромную «квартиру». Как семья живёт сейчас?
«Сэрику, Мила и Парма чувствуют себя великолепно. У всех хороший аппетит и отличное настроение. Мишки живут в разных вольерах (дочка — с матерью, папа — отдельно), так как в природе медвежата до двух лет остаются с мамой, а самцы участия в воспитании не принимают. Сэрику гуляет, гоняет ворон и купается. Ежедневно он съедает свою норму рациона: 7 кг мясных и 5 кг рыбных продуктов», — рассказали perm.aif.ru в зоопарке.
Мила и Парма тоже радуются приближению весны и берут от каждого дня по максимуму.
«Наши медведицы купаются в бассейне, озорничают и дурачатся друг с другом в воде. Аппетит у Пармы отменный: как говорят её киперы, на “тарелке” не остаётся ничего. А она ещё и умудряется умыкнуть у мамы самые вкусные кусочки! Больше всего любит крольчатину, перепелиные яйца и тыквенные семечки», — добавили в зоопарке.
Развивается Парма в соответствии с нормой по возрасту. Кстати, скоро её рацион уже увеличат до нормы взрослой особи.
«Крёстная мама».
В зоопарке глазам посетителей доступна лишь одна часть жизни питомцев, другая же остаётся за кадром. К примеру, многие даже не представляют, кто заботится о белых медведях день за днём, отдавая массу сил и энергии. Занимается этим работница по уходу за животными Екатерина Трефилова. Совсем недавно сотрудница зоопарка, которую также называют крёстной мамой белых медведей, отпраздновала юбилей. О животных она заботится уже 15 лет. Самое любопытное, что Екатерина изначально не планировала связывать свою судьбу с зоопарком. Пришла работать временно, но потом не смогла покинуть своих подопечных.
«Мила и Сэрику попали под её заботливое крыло с первых своих дней в Перми. В ожидании появления первенца арктической пары она провела много бессонных ночей. Никто лучше Екатерины не может найти подход к полярному семейству. А её творческое отношение к тренингам и показательным кормлениям достойно аплодисментов», — рассказали в зоопарке.
По словам самой «крёстной мамы» белых медведей, самое важное в работе — досконально изучить повадки хищников и уделять им максимум внимания.
«Даже мельчайшее изменение мимики говорит о перемене настроения животного. Потому работать с этими хищниками надо очень внимательно, с соблюдением всех правил безопасности», — отмечает Екатерина.
Настоящий интеллектуал.
Белые медведи (их ещё называют полярными и северными) — самые крупные наземные хищники. Длина тела достигает 2−2,5 м, а вес в зависимости от пола может варьироваться от 300 до 1000 кг. Пальцы мощных лап до половины длины соединяются плавательными перепонками, ведь эти животные часто находятся в воде. На подошвах — густая шерсть.
К слову, мех у белых медведей обладает особыми качествами. Он отлично препятствует отдаче тепла, а вода стекает с него моментально. Кроме того, не замёрзнуть медведям позволяет толстый слой подкожного жира. Любопытно, что кожа белых медведей чёрного цвета. А ворсинки шерсти — прозрачные трубочки, сквозь которые проходит солнечное тепло, притягиваемое тёмной кожей.
В природе белые медведи обитают в дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана и прибрежной тундре. Питаются в основном тюленями и рыбой, реже в их рационе бывают падаль, отбросы, растительная пища. Раз в два-три года у самок рождаются малыши (от одного до трёх) весом всего 350−500 г.
Белые медведи считаются настоящими интеллектуалами среди сородичей. Они прекрасно ориентируются в трёхмерном и постоянно меняющемся пространстве воды и льда, быстро и легко могут изменить тактику охоты. Этих животных называют хозяевами Арктики, природных врагов у них нет. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России, поскольку их численность в природе сокращается.
Пермский зоопарк — участник природоохранных программ с большим опытом в сохранении белых медведей с 1957 г. Старейшим животным была медведица Амдерма, прожившая 42 года. Всего в шестнадцати зоопарках нашей страны содержится 35 белых медведей.