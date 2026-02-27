Любовь не боится холода. Как живёт семья белых медведей

В зоопарке глазам посетителей доступна лишь одна часть жизни питомцев, другая же остаётся за кадром. К примеру, многие даже не представляют, кто заботится о белых медведях день за днём, отдавая массу сил и энергии. Занимается этим работница по уходу за животными Екатерина Трефилова. Совсем недавно сотрудница зоопарка, которую также называют крёстной мамой белых медведей, отпраздновала юбилей. О животных она заботится уже 15 лет. Самое любопытное, что Екатерина изначально не планировала связывать свою судьбу с зоопарком. Пришла работать временно, но потом не смогла покинуть своих подопечных.