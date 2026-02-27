Две 17-этажки в центре Омска хочет построить OOO «Красный путь»

На обсуждения выдвинут проект, где на территории у сквера Дружбы народов в границах Красного Пути, 4-й Северной и Малой Ивановской планируют возведение двух 17-этажных домов. Ранее там находился теннисный корт «Дирижабль». К домам предполагается добавить объекты делового управления и автопарковки.