Две 17-этажки в центре Омска хочет построить OOO «Красный путь»

В Омске с 17 февраля по 17 марта проходят общественные обсуждения планов изменения проекта планировки территории города в границах улиц 7-я Северная, 5-я Северная, 11-й Ремесленной, 2-й Восточной, правого берега, правого берега Иртыша, улиц Фрунзе и Красный Путь в ЦАО и САО. Касается это планов строительства двух домов.
На обсуждения выдвинут проект, где на территории у сквера Дружбы народов в границах Красного Пути, 4-й Северной и Малой Ивановской планируют возведение двух 17-этажных домов. Ранее там находился теннисный корт «Дирижабль». К домам предполагается добавить объекты делового управления и автопарковки.
Ожидается, что строительство первого дома пройдет с третьего квартала этого года по третий квартал 2031-го. Вторую высотку хотят строить с третьего квартала 2027-го по третий квартал 2033-го.
Застройщиком станет ООО «Красный Путь», с ним заключен договор о комплексном развитии территории. Основным владельцем данного ООО является тюменская компания "Ньютон Сити.
Ранее мы писали, что в Омске планируют снести более 150 частных домов ради нового квартала в районе улиц имени 10 лет Октября, Лермонтова и 20-й линии.