Дело Эпштейна дошло до Германии: канцлеру Мерцу досталось от соотечественников

Оппозиционная партия «Зеленые» в Германии потребовала от правительства провести расследование возможных связей ФРГ с делом Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, представители партии оказывают давление на кабинет канцлера Фридриха Мерца. Они настаивают на проверке граждан Германии и немецких компаний, фигурирующих в материалах по делу скандального американского финансиста.
«Правительство должно взять дело в свои руки и внести свой вклад в расследование этих поистине ужасных действий — ради жертв, но также и для интересов безопасности нашей страны», — говорится в совместном заявлении депутатов от «Зеленых» Ирен Михалич и Константина фон Нотца.
В партии считают, что открытое разбирательство поможет предотвратить распространение конспирологических теорий. При этом правительство ФРГ такой подход отрицает. Там уверяют, что вопросы следственных мер находятся в компетенции профильных органов.
Тем временем дело Эпштейна дошло до Британии. По данным газеты The Daily Telegraph, Минобороны Великобритании заинтересовалось возможной связью между финансистом и базами королевских ВВС. Глава ведомства Джон Хили распорядился провести внутреннюю проверку.