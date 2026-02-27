Ричмонд
Дело Эпштейна дошло до Германии: канцлеру Мерцу досталось от соотечественников

Politico: «Зеленые» требуют от правительства ФРГ расследования по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционная партия «Зеленые» в Германии потребовала от правительства провести расследование возможных связей ФРГ с делом Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, представители партии оказывают давление на кабинет канцлера Фридриха Мерца. Они настаивают на проверке граждан Германии и немецких компаний, фигурирующих в материалах по делу скандального американского финансиста.

«Правительство должно взять дело в свои руки и внести свой вклад в расследование этих поистине ужасных действий — ради жертв, но также и для интересов безопасности нашей страны», — говорится в совместном заявлении депутатов от «Зеленых» Ирен Михалич и Константина фон Нотца.

В партии считают, что открытое разбирательство поможет предотвратить распространение конспирологических теорий. При этом правительство ФРГ такой подход отрицает. Там уверяют, что вопросы следственных мер находятся в компетенции профильных органов.

Тем временем дело Эпштейна дошло до Британии. По данным газеты The Daily Telegraph, Минобороны Великобритании заинтересовалось возможной связью между финансистом и базами королевских ВВС. Глава ведомства Джон Хили распорядился провести внутреннюю проверку.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше