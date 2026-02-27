РАН: Парад планет 28 февраля можно будет наблюдать во всех частях России

— Парад планет можно будет наблюдать вечером, примерно через час после заката. Видно его будет во всех частях России. Участвовать в параде будут все планеты, кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну. Все они выстроятся практически в один ряд, — рассказал Эйсмонт в беседе с ТАСС.