РАН: Парад планет 28 февраля можно будет наблюдать во всех частях России

Парад планет, который состоится 28 февраля, будет виден во всех регионах России примерно через час после захода Солнца. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

Ученый отметил, что все планеты, кроме Урана и Нептуна, будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения самых удаленных от Земли планет понадобится обычный любительский телескоп.

— Парад планет можно будет наблюдать вечером, примерно через час после заката. Видно его будет во всех частях России. Участвовать в параде будут все планеты, кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну. Все они выстроятся практически в один ряд, — рассказал Эйсмонт в беседе с ТАСС.

4 декабря на небе начал формироваться солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс начали сходиться впервые с осени 2019 года. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

«Вечерняя Москва» спросила у астролога и парапсихолога Виктора Богданова, что принесет человечеству первый с 2019 года Солнечный парад планет. По его словам, такие глобальные природные явления всегда становятся предвестниками перемен.