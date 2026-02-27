РАН: Парад планет 28 февраля можно будет наблюдать во всех частях России

Ученый отметил, что все планеты, кроме Урана и Нептуна, будут видны невооруженным глазом. Для наблюдения самых удаленных от Земли планет понадобится обычный любительский телескоп.
— Парад планет можно будет наблюдать вечером, примерно через час после заката. Видно его будет во всех частях России. Участвовать в параде будут все планеты, кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну. Все они выстроятся практически в один ряд, — рассказал Эйсмонт в беседе с ТАСС.
4 декабря на небе начал формироваться солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс начали сходиться впервые с осени 2019 года. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
«Вечерняя Москва» спросила у астролога и парапсихолога Виктора Богданова, что принесет человечеству первый с 2019 года Солнечный парад планет. По его словам, такие глобальные природные явления всегда становятся предвестниками перемен.