ВС Швеции перехватили дрон, летевший к французскому авианосцу «Шарль де Голль»

Вооруженные силы Швеции нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль». Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главный штаб ВС Франции.
Инцидент произошел у побережья Швеции в районе Мальме, где авианосец стоит в рамках миссии НАТО «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Шведские военные обнаружили дрон примерно в десяти километрах от корабля и использовали средства радиоэлектронной борьбы для его нейтрализации.
Сам дрон пока не найден. По одной из версий, он мог упасть в море, также не исключается, что беспилотник вернулся на судно, с которого был запущен.
Кроме того, в порту Мальме зафиксирована утечка топлива. В акватории, помимо авианосца, находятся два танкера. Источник утечки устанавливается, и связь с инцидентом с дронов пока не подтверждена.
В январе власти Польши зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны «десятков объектов» в ходе ночного инцидента. Сообщалось, что речь шла о некой «провокации под видом контрабанды».