Пенсионерка спела гимн страны в стиле регги и может получить срок: что ей грозит

В Доминиканской Республике пожилая женщина оказалась на скамье подсудимых из-за того, что слишком вольно исполнила национальный гимн в караоке. Видео с ее выступлением попало в Сеть и вызвало серьезный скандал, сообщает издание The Independent.
64-летняя Амарилис Брито Родригес отдыхала с приятелями на вечеринке в ресторане, где решила спеть гимн страны в ритме дембоу. Она изменила темп и ритм композиции, превратив ее в зажигательный номер. Дембоу — это популярный в республике уличный музыкальный стиль, который считается одним из направлений реггетона.
Спустя несколько дней после вечеринки к женщине домой в муниципалитет Сан-Виктор нагрянула полиция. Правоохранители посмотрели разошедшийся по соцсетям ролик и решили, что пенсионерка оскорбила государственные символы. В итоге на нее завели уголовное дело по 37-й статье закона, который защищает национальные символы страны. Если суд признает Родригес виновной, ей грозит тюремное заключение на несколько месяцев и большой денежный штраф.
Сама Амарилис Брито Родригес рассказала, что придумала эту версию гимна еще 22 года назад. В то время таких строгих запретов не было, поэтому она и не думала, что нарушает закон. Женщина извинилась перед соотечественниками, но пояснила, что сделала это, чтобы выразить свой свободный дух.
