Минчанин умер, подавившись куском мяса. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
В Минске отец пришел в гости к сыну и обнаружил его на полу без признаков жизни. Приехавшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 55-летнего мужчины.
По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть минчанина наступила от механической асфиксии по причине закрытия дыхательных путей инородным предметом. В ГКСЭ уточнили, что речь идет про кусок мяса.
Кроме того, в момент проведения судебной медицинской химической экспертизы в крови мужчины нашли этиловый спирт в концентрации 2,8%, что является средней степенью опьянения.
«В состоянии алкогольного опьянения у человека притупляются рвотный и кашлевый рефлексы, нарушается координация и чувствительность, расслабляются мышцы глотки и пищевода», — пояснили в сообщении.
