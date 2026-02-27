Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии восхитились медиками из РФ, спасшими упавшего с 10 этажа малыша

Жители Британии назвали российских медсестер, спасших полуторагодовалого малыша, который выпал из окна 10 этажа в Санкт-Петербурге, героями.

Источник: Аргументы и факты

Британская газета The Sun рассказала о чудесном спасении российскими медсестрами полуторагодовалого малыша в Санкт-Петербурге, медики растянули под окном пальто и поймали ребенка, который упал с 10 этажа, материал перевел aif.ru.

Автор публикации назвал медсестер Ольгу Артемьеву и Анну Кабашову сообразительными и восхитился их действиями в сложный момент.

В комментариях собрались британцы, они пишут, что русские девушки — герои.

«Слава богу, в нашем мире есть такие люди. В моих глазах они настоящие герои», — написал Joe Miller.

«Да благословит Бог этих замечательных медсестер, они достойны высокой награды», — отметил Paul One.

«Вау, какие хорошие навыки», — удивился Mark Boulton.

Напомним, в четверг, 26 февраля, в социальных сетях распространились кадры невероятного спасения малыша, он открыл окно в квартире одной из высоток Санкт-Петербурга и сорвался вниз с 10 этажа. Он остался жив благодаря медсестрам ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Анне Кабашовой и Ольге Артемьевой, которые проходили мимо, они увидели малыша на окне и растянули внизу пальто, им помогал мужчина. Ребенка доставили в больницу.