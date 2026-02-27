В Британии восхитились медиками из РФ, спасшими упавшего с 10 этажа малыша

Британская газета The Sun рассказала о чудесном спасении российскими медсестрами полуторагодовалого малыша в Санкт-Петербурге, медики растянули под окном пальто и поймали ребенка, который упал с 10 этажа, материал перевел aif.ru.
Автор публикации назвал медсестер Ольгу Артемьеву и Анну Кабашову сообразительными и восхитился их действиями в сложный момент.
В комментариях собрались британцы, они пишут, что русские девушки — герои.
«Слава богу, в нашем мире есть такие люди. В моих глазах они настоящие герои», — написал Joe Miller.
«Да благословит Бог этих замечательных медсестер, они достойны высокой награды», — отметил Paul One.
«Вау, какие хорошие навыки», — удивился Mark Boulton.
Напомним, в четверг, 26 февраля, в социальных сетях распространились кадры невероятного спасения малыша, он открыл окно в квартире одной из высоток Санкт-Петербурга и сорвался вниз с 10 этажа. Он остался жив благодаря медсестрам ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Анне Кабашовой и Ольге Артемьевой, которые проходили мимо, они увидели малыша на окне и растянули внизу пальто, им помогал мужчина. Ребенка доставили в больницу.