В Британии восхитились медиками из РФ, спасшими упавшего с 10 этажа малыша

Напомним, в четверг, 26 февраля, в социальных сетях распространились кадры невероятного спасения малыша, он открыл окно в квартире одной из высоток Санкт-Петербурга и сорвался вниз с 10 этажа. Он остался жив благодаря медсестрам ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России Анне Кабашовой и Ольге Артемьевой, которые проходили мимо, они увидели малыша на окне и растянули внизу пальто, им помогал мужчина. Ребенка доставили в больницу.