Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове из продажи изъяли более полутонны печенья: В сладостях обнаружено опасное для здоровья превышение трансжиров

В НАБПП напоминают: повышенное потребление трансжиров напрямую связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверок инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выявили превышение допустимого уровня трансжирных кислот.

В результате с рынка был изъят лот печенья — 519,6 кг продукции. Вся партия была уничтожена в установленном законом порядке.

В НАБПП напоминают: повышенное потребление трансжиров напрямую связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.

Президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства Молдовы девяти человек, живущих на левом берегу Днестра (далее…).

В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.

Власти Молдовы покусились на самое святое, что есть у народа — его религию (далее…).

В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.

Впервые с 2002 года дизайн европейской валюты планируют в корне изменить (далее…).