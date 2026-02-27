В Молдове из продажи изъяли более полутонны печенья: В сладостях обнаружено опасное для здоровья превышение трансжиров

В ходе проверок инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выявили превышение допустимого уровня трансжирных кислот.
В результате с рынка был изъят лот печенья — 519,6 кг продукции. Вся партия была уничтожена в установленном законом порядке.
В НАБПП напоминают: повышенное потребление трансжиров напрямую связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний!
