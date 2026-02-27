С 1 марта в Братске увеличится родительская плата за детские сады

Согласно документу, с марта плата за день пребывания в детском саду ребенка с 3 до 8 лет увеличивается примерно на 16 рублей и составит 196 рублей 39 копеек. Таким образом, месячная плата (20 рабочих дней) для родителей вырастет на 322 рубля и составит 3927 рублей 80 копеек. Для детей до трех лет дневная родительская плата поднимется примерно на 13,5 рублей и составит 164 рубля 39 копеек. За ребенка до трех лет в месяц родители будут платить больше на почти 270 рублей: 3287 рублей 80 копеек.