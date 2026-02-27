В Иркутске продают уникальную коллекцию из 10 тысяч советских игрушек

В Иркутске выставили на продажу частную коллекцию советских и российских игрушек, которую собирали почти 20 лет. В собрании — около 10 тысяч предметов. Это не только куклы, но и игрушки разных видов: заводные, мягкие, настольные игры, железные дороги, новогодние украшения, кукольная мебель и посуда. Есть даже школьная форма, предметы быта советского времени, коллекция Хайтинского фарфора и библиотека по теме игрушки.