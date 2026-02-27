В Иркутске продают уникальную коллекцию из 10 тысяч советских игрушек

В Иркутске выставили на продажу частную коллекцию советских и российских игрушек, которую собирали почти 20 лет. В собрании — около 10 тысяч предметов. Это не только куклы, но и игрушки разных видов: заводные, мягкие, настольные игры, железные дороги, новогодние украшения, кукольная мебель и посуда. Есть даже школьная форма, предметы быта советского времени, коллекция Хайтинского фарфора и библиотека по теме игрушки.
Многие экспонаты — работы известных советских художников и скульпторов. Коллекция систематизирована по годам, фабрикам и авторам. Продавец подчеркивает, что поштучно ничего не продают, только все вместе.
— Последние 4,5 года коллекция работала как полноценный музей в центре Иркутска. Он занимал помещение, арендованное у города по льготной ставке. Музей зарегистрирован как частное учреждение культуры, полностью укомплектован витринами, стендами, манекенами и другим оборудованием. Все это тоже входит в предложение, — уточняется в объявлении.
Продавец рассматривает два варианта: продажу коллекции вместе с музеем новому владельцу или передачу ее городу через меценатов — чтобы она пополнила фонды муниципального музея истории.
Цена в объявлении указана условно — реальную стоимость и условия обсуждают при личной встрече.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, в Усолье-Сибирском в местную ветклинику привезли кота, которого хозяйка случайно постирала вместе с бельем.