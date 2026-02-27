Создана жвачка с уникальным составом для укрепления эмали и борьбы с кариесом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Студенты Сеченовского университета разработали жевательную резинку с уникальным составом, которая укрепляет эмаль, растворяет зубной налет и борется с кариесом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что новая жвачка является более эффективным аналогом зарубежного продукта.
«Наша команда стоматологов и фармацевтических технологов придумала, как сделать профилактику [развития кариеса] приятной привычкой, чтобы люди сами захотели ей заниматься. На выигранный грант ФСИ “Студенческий стартап” мы разработали специальную композицию с ферментным комплексом для ухода, сейчас проходит ее патентование», — приводятся в сообщении слова основателя стартапа, студента Института стоматологии им. Е. В. Боровского Андрея Галкина.
По результатам исследований, как отметили разработчики, жевательная резинка продемонстрировала высокую эффективность в снижении зубного налета, уменьшении чувствительности зубов и снижении численности кариесогенных бактерий. При этом специалисты предупредили, что жевательная резинка пока не может заменить механическую чистку зубов щеткой.
«Средство усиливает естественные защитные свойства слюны, за счет чего замедляется образование налета и снижается численность и активность вредных бактерий. Также отдельны вещества в составе разрушают оставшийся налет и уничтожают остальные вредные бактерии, а кальций поддерживает реминерализацию и укрепляет эмаль зубов», — подчеркнул Галкин.
Уточняется, что ближайший аналог содержит меньше активных компонентов и при этом стоит в два раза дороже.