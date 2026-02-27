Создана жвачка с уникальным составом для укрепления эмали и борьбы с кариесом

«Наша команда стоматологов и фармацевтических технологов придумала, как сделать профилактику [развития кариеса] приятной привычкой, чтобы люди сами захотели ей заниматься. На выигранный грант ФСИ “Студенческий стартап” мы разработали специальную композицию с ферментным комплексом для ухода, сейчас проходит ее патентование», — приводятся в сообщении слова основателя стартапа, студента Института стоматологии им. Е. В. Боровского Андрея Галкина.