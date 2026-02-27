Сколько воды в день нужно пить. Врач развеял популярный миф

В среднем человек может прожить без воды до недели. Все индивидуально и зависит от возраста, состояния здоровья и конкретных условий. Иногда этот срок сокращается всего до трех дней. Вода играет решающую роль в работе организма: с ней выводятся токсины, она участвует в терморегуляции, регулирует кровообращение. При недостатке жидкости наступает обезвоживание. В зависимости от тяжести и стадии этого состояния последствия бывают фатальными.