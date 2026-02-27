Сколько воды в день нужно пить. Врач развеял популярный миф

Нет единой унифицированной нормы по объему жидкости, который необходимо пить в течение дня, напомнила, Татьяна Миронова, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России. Ее слова приводит пресс-служба вуза.
«Все индивидуально и может отличаться у одного и того же человека в зависимости от различных факторов: веса человека, уровня физической нагрузки, климата и наличия ряда заболеваний», — дополнили в вузе.
За сутки в организм здорового человека должно поступить примерно 2,5 — 2,7 л воды. Из них около 1,2 — 1,5 л приходит с питьем в виде чистой воды, около 1 л — с пищей, примерно 200−400 мл воды образуется эндогенно в ходе метаболизма.
Человек не чувствует жажду при достаточном потреблении жидкости. Кроме того, жажда может не ощущаться при повреждении центра жажды из-за неврологических патологий, коматозных состояний, психических заболеваний и так далее.
Сколько дней человек может прожить без воды
В среднем человек может прожить без воды до недели. Все индивидуально и зависит от возраста, состояния здоровья и конкретных условий. Иногда этот срок сокращается всего до трех дней. Вода играет решающую роль в работе организма: с ней выводятся токсины, она участвует в терморегуляции, регулирует кровообращение. При недостатке жидкости наступает обезвоживание. В зависимости от тяжести и стадии этого состояния последствия бывают фатальными.
Как уточнял в беседе с РБК Life Сабухи Самедов, врач-терапевт, онколог «СМ-Клиника», при потере организмом свыше «10% воды от общего количества возникают признаки нарушения работы внутренних органов и систем». Обезвоживание влечет за собой тяжелые последствия, связанные с уменьшением объема циркулирующей крови и повышением ее вязкости, что может вызвать тяжелое нарушение кровообращения и микроциркуляции, коллапс.
Иногда чрезмерное употребление жидкости может быть вредным и потенциально опасным для жизни, заметил Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная». В медицине это называется гипонатриемия — пониженное содержание натрия в крови. Она происходит, когда излишки воды выводятся почками вместе с натрием, что нарушает постоянство внутренней среды организма, в частности баланс вне- и внутриклеточных жидкостей. Кроме того есть ряд медицинских состояний, при которых большое количество воды противопоказано.