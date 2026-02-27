Ирина Роднина объяснила, почему вернулась в Россию после жизни в США

«Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, всё замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия — моя страна, мой дом», — сказала Роднина.
Фигуристка отметила, что её решение вызывало непонимание у окружающих. Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. В настоящее время она является депутатом Государственной Думы РФ и занимает пост заместителя председателя Комитета по международным делам нижней палаты парламента.
Ранее Роднина прокомментировала возвращение на лёд российских фигуристок Камилы Алиевой и Александры Трусовой. Она подчеркнула, что оценку значимости этого события должны давать Федерация фигурного катания и тренерский штаб.
