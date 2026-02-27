Ричмонд
Ирина Роднина объяснила, почему вернулась в Россию после жизни в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила о причинах возвращения в Россию после долгих лет жизни и работы в США. О них она рассказала изданию Sport24.

Источник: Life.ru

«Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, всё замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия — моя страна, мой дом», — сказала Роднина.

Фигуристка отметила, что её решение вызывало непонимание у окружающих. Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. В настоящее время она является депутатом Государственной Думы РФ и занимает пост заместителя председателя Комитета по международным делам нижней палаты парламента.

Ранее Роднина прокомментировала возвращение на лёд российских фигуристок Камилы Алиевой и Александры Трусовой. Она подчеркнула, что оценку значимости этого события должны давать Федерация фигурного катания и тренерский штаб.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

