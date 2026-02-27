Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками

В декабре прошлого года глава государства поручил правительству страны не продлевать мораторий на штрафы за задержку ввода жилья. Мораторий на взыскание с застройщиков неустойки, штрафов и пеней за задержку сдачи домов по договорам долевого участия ввели 18 марта 2024 года, после чего его продлили до 31 декабря 2025 года.