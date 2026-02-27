Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков по передаче жилья гражданам. Соответствующий документ в четверг, 26 февраля, был опубликован на сайте Кремля.
— Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации усилить контроль за соблюдением сроков исполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений гражданам, — говорится в поручении.
В декабре прошлого года глава государства поручил правительству страны не продлевать мораторий на штрафы за задержку ввода жилья. Мораторий на взыскание с застройщиков неустойки, штрафов и пеней за задержку сдачи домов по договорам долевого участия ввели 18 марта 2024 года, после чего его продлили до 31 декабря 2025 года.
11 февраля 2026 года российский лидер поручил создать приложение «Госуслуги. Семья» для информирования семей о мерах поддержки со стороны государства, рассмотреть пути развития льготной аренды жилья для семей с детьми без недвижимости и предложить меры по разделению ставки по льготной ипотеке с учетом количества детей в семье.