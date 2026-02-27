Серию бесплатных занятий для собак организуют в парках Казани

В воскресенье, 1 марта, всех желающих приглашают на поход с собакой по территории Большого Голубого озера. Событие начнется в 12:00. На следующей неделе, 7 марта, такое же мероприятие организуют в лесопарке «Дубрава». Место встречи — у кофейни. Начало — в 12:00.