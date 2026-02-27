Серию бесплатных занятий для собак организуют в парках Казани

В течение месяца в пяти общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для собак. Горожан с питомцами приглашают на походы, тренировки для щенков и аджилити. Мероприятия проведет специалист по поведению собак Полина Кучеева, сообщили в дирекции парков и скверов.
Первое занятие «щенячий час» состоится уже завтра в Горкинско-Ометьевском лесу. Казанцев с питомцами ждут на площадке для выгула собак в 15:00.
В воскресенье, 1 марта, всех желающих приглашают на поход с собакой по территории Большого Голубого озера. Событие начнется в 12:00. На следующей неделе, 7 марта, такое же мероприятие организуют в лесопарке «Дубрава». Место встречи — у кофейни. Начало — в 12:00.
В субботу, 14 марта, в парке Победы (в конце аллеи) пройдет «щенячий час». Горожан вместе с четвероногими друзьями ждут 15:00.
Занятие по аджилити — преодолению полосы препятствий — состоится 28 марта в парке им. Горького в 15:00. Место встречи — у часов.
К участию в мероприятиях допускаются щенки в возрасте от трех с половиной месяцев, прошедшие период карантина, вакцинированные и обработанные от паразитов.
Всем желающим необходимо записаться у тренера по ссылке.