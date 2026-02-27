С начала года в Ростове залатали более восьми тысяч квадратных метров дорог

В Ростове дорожные службы приступили к восстановлению городских дорог после зимы. Как сообщил первый заместитель главы администрации города Владимир Иванов, эта зима выдалась особенно тяжелой для дорожного хозяйства. Частые переходы через ноль, обильные осадки и постоянная нагрузка от транспорта привели к образованию множества ям.