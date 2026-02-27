С начала года в Ростове залатали более восьми тысяч квадратных метров дорог

В Ростове дорожные службы приступили к восстановлению городских дорог после зимы. Как сообщил первый заместитель главы администрации города Владимир Иванов, эта зима выдалась особенно тяжелой для дорожного хозяйства. Частые переходы через ноль, обильные осадки и постоянная нагрузка от транспорта привели к образованию множества ям.
Как говорится на сайте городской администрации, несмотря на сложные погодные условия, ремонт не прекращался даже в морозы и снегопады. Рабочие использовали специальные литые асфальтобетонные смеси, которые позволяют латать дороги даже при повышенной влажности и оперативно устранять аварийные ситуации.
— С начала года дорожники уже залатали больше восьми тысяч квадратных метров покрытия во всех районах города. Системная работа по устранению ям будет вестись постоянно, — сказано в сообщении.
