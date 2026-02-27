Netflix не смог перебить предложение Paramount и отказался покупать Warner Bros

Стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) после более выгодного предложения со стороны Paramount Skydance Corporation. Об этом свидетельствует заявление руководителей площадки.
Как ранее сообщала WBD, совет директоров рассмотрел новое предложение Paramount Skydance о слиянии и признал его предпочтительным по сравнению с условиями Netflix.
«При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance», — говорится в заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.
В декабре Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 83 млрд долларов. Позднее Paramount Skydance предложила 108 млрд долларов.
Ранее в Warner Bros. Discovery рекомендовали акционерам поддержать слияние с Netflix и отклонить предложение Paramount Skydance о покупке за 108 млрд долларов. Тогда в компании заявляли, что условия конкурента не отвечают интересам WBD. Более того, они, как уточнялось, не соответствуют критериям «превосходного предложения» в рамках действующего соглашения.