Netflix не смог перебить предложение Paramount и отказался покупать Warner Bros

Ранее в Warner Bros. Discovery рекомендовали акционерам поддержать слияние с Netflix и отклонить предложение Paramount Skydance о покупке за 108 млрд долларов. Тогда в компании заявляли, что условия конкурента не отвечают интересам WBD. Более того, они, как уточнялось, не соответствуют критериям «превосходного предложения» в рамках действующего соглашения.