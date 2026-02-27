Солнце впало в хандру: как это отразится на Земле

На видимой стороне также появился новый активный центр 4379−4380, но и он не оправдал надежд. Специалисты отметили, что при выходе из-за края Солнца он выдал серию из почти 20 вспышек, однако полностью растерял силы всего за пару суток. При этом геомагнитная обстановка вокруг Земли сейчас определяется слабо возмущенным солнечным ветром, из-за чего индекс Kp иногда поднимается до «желтого» уровня.