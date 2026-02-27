Солнце впало в хандру: как это отразится на Земле

Солнце, которое недавно пыталось «проснуться» после затишья, снова погружается в состояние спада активности. Несмотря на появление двух крупных групп пятен, звезда не смогла удержать высокую энергию и возвращается к минимуму. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В конце февраля астрофизики зафиксировали редкое явление: с поверхности светила впервые за четыре года полностью исчезли все пятна. Ученые пояснили, что Солнце сейчас находится на фазе спада после пика цикла, который пришелся на 2024 год. Специалисты прогнозируют, что подобные периоды «затишья» будут случаться и в дальнейшем.
В лаборатории рассказали, что звезда постепенно возвращается в состояние депрессии. Даже появление сразу двух активных групп не смогло переломить эту тенденцию. Одна из них — центр 4366, который три недели назад ставил рекорды по количеству мощных вспышек, — практически исчерпал свою энергию и сейчас разрушается. По прогнозам ученых, оставшееся там пятно исчезнет в ближайшие 5−10 дней.
На видимой стороне также появился новый активный центр 4379−4380, но и он не оправдал надежд. Специалисты отметили, что при выходе из-за края Солнца он выдал серию из почти 20 вспышек, однако полностью растерял силы всего за пару суток. При этом геомагнитная обстановка вокруг Земли сейчас определяется слабо возмущенным солнечным ветром, из-за чего индекс Kp иногда поднимается до «желтого» уровня.
В лаборатории ИКИ РАН с иронией заметили, что конец февраля — начало марта 2026 года вряд ли войдут в историю солнечной физики. Тем не менее исследователи уточнили, что совсем на «дно» активность пока не падает: минимальная жизнь на светиле все еще теплится.
Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачёв объяснил, что исчезновение пятен серьезно осложняет прогнозирование поведения звезды. Ученый напомнил, что 11-летний цикл активности прошел свою пиковую точку в 2024 году, и теперь светило закономерно движется к фазе снижения.