Арбитражный суд признал незаконными четыре платежа по кредитам Блиновской

В Арбитражном суде Москвы признали незаконными четыре платежа «королевы марафонов» Елены Блиновской на сумму около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оплата кредитов прошла с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования кредитного учреждения в таком размере в реестре кредиторов скандального блогера.
