Путин поручил кабмину провести мониторинг мер по продлению работы детсадов

Кабмин должен отчитаться о ситуации с продлением работы детсадов до 1 декабря 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести мониторинг реализации мер, связанных с продлением времени работы детских садов с учетом графика занятости родителей. Соответствующий пункт включен в перечень поручений по итогам совещания с кабинетом министров.

Таким образом, правительство должно не только проанализировать, как в регионах организовано продление работы детских садов, но и подготовить предложения по включению показателя удовлетворенности родителей в систему независимой оценки качества.

Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2026 года.

Напомним, в декабре российский лидер провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, в ходе которой глава государства предложил подумать о необходимости увеличение количества часов в яслях и детском саду. Сайт KP.RU рассказывал о том, как поздние группы отразятся на жизни работающих родителей.