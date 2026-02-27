Путин поручил кабмину провести мониторинг мер по продлению работы детсадов

Напомним, в декабре российский лидер провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, в ходе которой глава государства предложил подумать о необходимости увеличение количества часов в яслях и детском саду. Сайт KP.RU рассказывал о том, как поздние группы отразятся на жизни работающих родителей.