Путин поручил ввести переходный период для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить введение в этом году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения. Соответствующий документ в четверг, 26 февраля, был опубликован на сайте Кремля.

— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке, — сказано в материале.

Ранее в Государственной думе допустили упразднение статуса ИП (индивидуального предпринимателя). По мнению депутатов, такая форма ведения бизнеса позволяет людям избегать выплаты налогов. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, может ли такое произойти и к каким изменениям это приведет российский бизнес.

В феврале депутат Госдумы, лидер фракции СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой введения дополнительного налога на дорогие объекты недвижимости и транспортные средства, который затронет обеспеченных россиян. Он уточнил, что нынешняя налоговая система недостаточно учитывает реальные возможности богатых сограждан.