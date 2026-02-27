Скоро в Челябинске взвоют сирены

«4 марта в период c 10:35 до 10:45 и 11:20 до 11:35 часов будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения на территории города Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сирены и громкоговорители будут включены дважды. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!». Жителей просят соблюдать спокойствие. Услышав сигнал, горожанам рекомендуется включить телевизор или радио, чтобы прослушать учебное сообщение о текущей обстановке.
Предыдущая масштабная проверка системы оповещения в регионе проводилась 1 октября 2025 года. Тогда, помимо включения сирен, в эфире телеканалов транслировался специальный информационный текст.