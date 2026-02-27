Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро в Челябинске взвоют сирены

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Челябинске 4 марта 2026 года пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Источник: РИА "ФедералПресс"

«4 марта в период c 10:35 до 10:45 и 11:20 до 11:35 часов будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения на территории города Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сирены и громкоговорители будут включены дважды. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!». Жителей просят соблюдать спокойствие. Услышав сигнал, горожанам рекомендуется включить телевизор или радио, чтобы прослушать учебное сообщение о текущей обстановке.

Предыдущая масштабная проверка системы оповещения в регионе проводилась 1 октября 2025 года. Тогда, помимо включения сирен, в эфире телеканалов транслировался специальный информационный текст.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше