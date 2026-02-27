Силовики задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина

Задержание чиновника произошло на фоне затянувшегося коммунального кризиса в городе Бодайбо. С конца января в населённом пункте ведутся работы по ликвидации последствий крупной аварии на сетях водоснабжения, которая привела к разморозке систем в жилых домах и социальных объектах. Несмотря на привлечение дополнительных ресурсов, полностью восстановить штатное функционирование инфраструктуры не удается уже более месяца.