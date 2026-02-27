Силовики задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина

Задержание чиновника произошло на фоне затянувшегося коммунального кризиса в городе Бодайбо. С конца января в населённом пункте ведутся работы по ликвидации последствий крупной аварии на сетях водоснабжения, которая привела к разморозке систем в жилых домах и социальных объектах. Несмотря на привлечение дополнительных ресурсов, полностью восстановить штатное функционирование инфраструктуры не удается уже более месяца.
Ранее ситуация в северном городе стала предметом пристального внимания со стороны правительства Приангарья и надзорных ведомств. Жители неоднократно жаловались на отсутствие стабильного водоснабжения и отопления в условиях экстремально низких температур, что привело к вмешательству прокуратуры и следственных органов.
На данный момент официальные представители ведомств не раскрывают статьи, по которым задержан Алексей Ботвин, а также его текущий процессуальный статус. Ожидается, что подробности дела и информация об избрании меры пресечения будут обнародованы после завершения первичных следственных действий.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии на теплосетях. Инцидент оставил без тепла сотни жителей. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявлял, что теплоснабжение полностью восстановят до 21 февраля.
