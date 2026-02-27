Ричмонд
Силовики задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина

В Приангарье задержан глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

Задержание чиновника произошло на фоне затянувшегося коммунального кризиса в городе Бодайбо. С конца января в населённом пункте ведутся работы по ликвидации последствий крупной аварии на сетях водоснабжения, которая привела к разморозке систем в жилых домах и социальных объектах. Несмотря на привлечение дополнительных ресурсов, полностью восстановить штатное функционирование инфраструктуры не удается уже более месяца.

Ранее ситуация в северном городе стала предметом пристального внимания со стороны правительства Приангарья и надзорных ведомств. Жители неоднократно жаловались на отсутствие стабильного водоснабжения и отопления в условиях экстремально низких температур, что привело к вмешательству прокуратуры и следственных органов.

На данный момент официальные представители ведомств не раскрывают статьи, по которым задержан Алексей Ботвин, а также его текущий процессуальный статус. Ожидается, что подробности дела и информация об избрании меры пресечения будут обнародованы после завершения первичных следственных действий.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии на теплосетях. Инцидент оставил без тепла сотни жителей. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявлял, что теплоснабжение полностью восстановят до 21 февраля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.