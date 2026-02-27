Режиссера Николая Коляду ввели в медикаментозный сон

Основатель «Коляда-Театра», известный российский драматург Николай Коляда находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как пишет «КП-Екатеринбург», накануне режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон.
Актриса театра Тамара Зимина подтвердила, что состояние Коляды не меняется. «Реанимация, полное подключение ко всему. Дают отдых», — рассказала она.
В Минздраве Свердловской области от комментариев отказались.
KP.RU писал, что 68-летнего режиссера госпитализировали из дома днем 25 февраля. Николай Коляда — заслуженный деятель искусств РФ, один из самых известных и признанных в мире современных российских драматургов. Он родился в 1957 году в Казахстане, окончил Свердловское театральное училище, с 1986 года начал писать пьесы. В 1994 году основал фестиваль «Коляда-Plays», а в 2001-м — собственный театр в Екатеринбурге.