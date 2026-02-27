Режиссера Николая Коляду ввели в медикаментозный сон

KP.RU писал, что 68-летнего режиссера госпитализировали из дома днем 25 февраля. Николай Коляда — заслуженный деятель искусств РФ, один из самых известных и признанных в мире современных российских драматургов. Он родился в 1957 году в Казахстане, окончил Свердловское театральное училище, с 1986 года начал писать пьесы. В 1994 году основал фестиваль «Коляда-Plays», а в 2001-м — собственный театр в Екатеринбурге.