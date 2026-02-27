В Омске театр Решетникова откроет новую площадку в мае

Камерный драматический театр имени Решетникова в Омске планирует уже в мае сыграть премьеру на новой площадке минимум на 300 зрителей. Об этом директор театра Анджей Неупокоев рассказал порталу «Омскрегион». По его словам, существующий зал на 52 места не позволяет учреждению развиваться и увеличивать доходы.
Меньше месяца назад Анджей Неупокоев возглавил театр, который ранее назывался «Лицейским». До этого он почти десять лет руководил Северным драматическим театром в Таре, а затем работал директором Камчатского театра драмы и комедии. Теперь он вернулся в Омск и уже обозначил планы по расширению возможностей площадки.
По словам директора, в 2025 году театр заработал 12,5 млн рублей. «Честно скажу, что доход театра в 12,5 млн рублей, которые он заработал в 2025 году, это не те средства, на которые театру можно себя комфортно чувствовать и развиваться. Эти деньги зарабатываются на основной площадке, а это 52 места для зрителей. То есть, это не то количество, с которым театру можно было бы шагнуть вперед и получать доходы», — отметил он.
При этом повышать цены на билеты театр не собирается. «Но решать вопрос, увеличивая стоимость билетов — это не тот путь развития. Театр должен работать над увеличением своих доходов за счёт расширения зрительской аудитории. И, соответственно, я прихожу к выводу, что это должна быть площадка-спутник», — пояснил Неупокоев.
Сейчас руководство осматривает разные площадки в Омске. Среди возможных вариантов — Концерт-холл и зал в Городском дворце детского творчества на Красном Пути. Рассматриваются и другие сценические пространства.