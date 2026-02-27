Ричмонд
В российской Арктике обитает четверть мировой популяции белых медведей

Их численность составляет примерно 6−7 тыс. особей, сообщил директор по охране природы благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири» Виктор Никифоров.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Численность белых медведей в российской Арктике остается стабильной и составляет примерно 6−7 тыс. особей. Об этом сообщил ТАСС директор по охране природы благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири» Виктор Никифоров по случаю Международного дня белого медведя.

«В России обитает примерно 6−7 тыс. белых медведей или четверть мировой популяции. Почему примерно — полноценный учет никогда не проводился, это дорого и сложно технически. Так, у России береговая линия в арктической зоне составляет несколько тысяч километров. Поэтому данные о численности сообщают главным образом федеральные особо охраняемые природные территории — заповедники “Остров Врангеля”, “Медвежьи Острова”, национальный парк “Русская Арктика”, — сказал Никифоров.

При этом за последние 10 лет нет информации про то, что численность растет или падает.

«Для России и вероятно для всего мира период пандемии дал некоторую передышку активности человека в Арктике. Нынешняя политическая и экономическая ситуация говорит об активном развитии Северного морского пути, что, конечно окажет влияние и на белого медведя», — заключил эксперт.

Белый медведь занесен в Международный красный список как уязвимый, а также в Красную книгу РФ. Ученые прогнозируют, что в течение трех поколений его численность может сократиться на треть.

Вид входит в число 17 приоритетных видов национального проекта «Экологическое благополучие». Для его сохранения разработана стратегия и выделяется федеральное финансирование для защиты и восстановления численности.

