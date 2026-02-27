В российской Арктике обитает четверть мировой популяции белых медведей

«В России обитает примерно 6−7 тыс. белых медведей или четверть мировой популяции. Почему примерно — полноценный учет никогда не проводился, это дорого и сложно технически. Так, у России береговая линия в арктической зоне составляет несколько тысяч километров. Поэтому данные о численности сообщают главным образом федеральные особо охраняемые природные территории — заповедники “Остров Врангеля”, “Медвежьи Острова”, национальный парк “Русская Арктика”, — сказал Никифоров.