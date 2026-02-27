Омская мэрия планирует ликвидировать грязные карьеры «Мыльное озеро» и «Лагуны»

«Мыльное озеро» это загрязненный искусственный обводненный карьер с характерным запахом и свалкой мусора рядом на территории поселка Николаевка, входящего в состав САО. Объект занимает площадь свыше 47 тысяч квадратных метров. Здесь же находятся два карьера «Лагуны», их тоже планируют ликвидировать в рамках этого лота.