Омская мэрия планирует ликвидировать грязные карьеры «Мыльное озеро» и «Лагуны»

В четверг, 26 февраля, на официальном портале госзакупок стартовали поиски подрядчика, готового провести комплекс инженерных изысканий с дальнейшей подготовкой проекта ликвидации накопленного экологического вреда на объекте «Мыльное озеро» в САО. Определены и сроки и условия его ликвидации.
«Мыльное озеро» это загрязненный искусственный обводненный карьер с характерным запахом и свалкой мусора рядом на территории поселка Николаевка, входящего в состав САО. Объект занимает площадь свыше 47 тысяч квадратных метров. Здесь же находятся два карьера «Лагуны», их тоже планируют ликвидировать в рамках этого лота.
Среди требуемых характеристик есть указание на примерный объем отходов, ликвидацию которых необходимо спланировать. Это более 31,6 тыс. кубометров. Кроме уточнения площадных характеристик подрядчик обязан будет определить фактическую глубину залегания отходов (с обязательным лабораторным контролем), прояснить химический состав грунтовых вод, составить карту текущего экологического состояния и обязательно провести топографическую съемку участка.
«Разработать программу экологического контроля (мониторинга) на период проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и на период после завершения работ по ликвидации (при необходимости) при проведении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации территории. В программу экологического контроля (мониторинга) включить проверку концентрации вредных загрязняющих элементов в воздухе, воде, почве», — добавил заказчик, которым является мэрия Омска.
Изначальная сумма заказа превышает 24,68 млн рублей.
Также в проекте контракта затребованы работы по определению вероятности возникновения опасных природных явлений или техногенных воздействий на территорию в процессе ликвидации. Подрядчик по итогам изысканий предлагает варианты утилизации отходов с обоснованием в зависимости от степени их опасности.
На основные работы по созданию проекта отводится время 1 сентября 2026-го, после чего пройдут общественные обсуждения. Также до конца этого года подготовленная документация должна пройти государственную экологическую экспертизу.
Окончательный прием прошедшей все этапы работы назначен на конец марта следующего года. Сами работы нужно провести в 2027−29 годах.
