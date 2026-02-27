Президент Украины Владимир Зеленский признал, что считает себя не самым лучшим отцом, так как у него не хватает времени на собственных детей. Он сказал, что президентство оказывает негативное влияние на его семейную жизнь.
— Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей, — заявил украинский лидер в интервью телеканалу Sky News.
Супруга Владимира Зеленского Елена оказалась в центре скандальной истории. Инициированная ею программа по отправке украинских сирот в Турцию обернулась беременностью несовершеннолетних девочек от местных турецких поваров. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло и как первая леди Украины оказалась замешана в скандале.
В прошлом году сообщалось, что, по информации нескольких ресурсов, украинский президент Владимир Зеленский может столкнуться с предъявлением «черной папки» с компроматом. Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник утверждает, что глава Украины уже успел создать немало проблем и это характеризует его как коррумпированного человека.