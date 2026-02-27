Новый школьный автобус в Омске выдали лихачу

«Транспортное средство совершило опасный маневр с выездом на полосу встречного движения непосредственно на пешеходном переходе. И владельцу автобуса, и следовавшему за ним водителю легкового автомобиля, совершившему такой же опасный обгон, направлены “письма счастья”», — рассказали в ведомстве.