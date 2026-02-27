Новый школьный автобус в Омске выдали лихачу

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 27 февраля 2026 года, что на камеры попал грубый факт нарушения Правил дорожного движения водителем автобуса на Красноярском тракте.
«Транспортное средство совершило опасный маневр с выездом на полосу встречного движения непосредственно на пешеходном переходе. И владельцу автобуса, и следовавшему за ним водителю легкового автомобиля, совершившему такой же опасный обгон, направлены “письма счастья”», — рассказали в ведомстве.
В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Отметим, автобус, который попал на камеры с нарушением, которое можно назвать лихачеством, является частью партии из 61 транспортного средства, выданной осенью 2025 года по программе «Школьный автобус».